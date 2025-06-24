В Котельниках покажут книгу «Дневник и письма Великой княжны Марии за 1916 год»

27 июня, в годовщину дня рождения великой княжны Марии Николаевны, пройдет презентация книги «Дневник и письма Великой княжны Марии за 1916 год». Мероприятие проведут в 15:00 в Музее памяти семьи императора Николая II в усадьбе Белая дача по адресу: Котельники, мкрн Белая Дача, 1А.

В произведении в первый раз полностью покажут дневник, а также письма великой княжны Марии за 1916 год. Там будут фотографии и комментарии из альбомов, принадлежавших царской семье.

На основе эпистолярного наследия царственных страстотерпцев был проведен анализ черты духовной жизни великих княжон. Еще там повествуется о ближайшем окружении царской особы.

На протяжении около 10 лет над проектом публикации дневников и писем княжны Марии работал архивист Владимир Хрусталев. Он около половины века трудился в Государственном архиве России.

Также над проектом работал историк Константин Капков. Он долгое время изучал духовный мир царственных страстотерпцев. Их жизнь нуждается в тщательном и непредвзятом изучении — это духовное достояние РФ, и иных государств мира.

Великая княжна Мария Николаевна жила с 1899 по 1918 год. Ее убили в 19 лет. Жизнь Марии закончилась рано, однако она был яркой русской девушкой. Ее считали чистой, веселой и умной. Главным в ее духовном устроении, как и всех венценосных сестер, была простота. Дети царей жили довольно скромно.

С раннего возраста великих княжон заставляли просыпаться рано. Они принимали холодный душ, минимум времени тратили на нанесение косметики, подбор платья. В течение дня почти никогда не отдыхали, а большое количество дел проделывали самостоятельно. Так, они сами шили, убирали и вязали.

Одежду и обувь старшие передавали младшим. С детства сестры были вынуждены спать по два человека в одной комнате. Они лежали на походных раскладных кроватях с панцирной сеткой.

Учитель четырех сестер Пьер Жильяр говорил, что их прелесть в естественности и простоте. Об этом свидетельствует и содержание записей в дневнике.

Из простоты сестер происходили свежесть, яркость, а также непосредственность восприятия жизни. Дети царя жили в соответствии с евангельским словом: «Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло», «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое».

Считалось, что из чистого сердца великие княжны выносили добро. Также чистым оком они видели его вокруг себя. Благодаря этому сестры смогли стать смиренными, научиться самообладанию, почувствовать свободу. Также они укрепили свой дух, стали милосердными, научились любить.

Дневники, письма Марии дают возможность лучше понять дух миролюбия, который был в царской семье. В книге показываются быт, окружение, вкусы, с помощью нее можно понять все метания, горести, веру, любовь и влюбленность.

В книге поведано о ближнем окружении великих княгинь Ольги, Марии, Татьяны, Анастасии и казаках Собственного его величества конвоя. Представлено много фотографий из альбомов царской семьи. Среди них и те, что раскрашены царскими дочерями. Взяты редкие документы из архивов, музеев РФ и США.

Главными участниками издания стали: Музей памяти семьи Императора Николая II в усадьбе Белая Дача и женский Николо-Сольбинский монастырь Переславской епархии. Еще книга появилась при помощи Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и его руководителя, кандидата исторических наук Анны Витальевны Громовой, Музея императора Николая II в Москве и при содействии митрополита Среднеазиатского Викентия, председателя Фонда по премиям митрополита Макария, постоянного члена Святейшего синода Русской православной церкви.