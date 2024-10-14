В Москве подготовили программу к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова

Московские библиотеки и культурные центры подготовили почти 100 мероприятий, приуроченных к 210-летию со дня рождения поэта и писателя Михаила Лермонтова, сообщила заместитель мэра города — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Жители столицы смогут посетить показы фильмов, лекции, литературные вечера и выставки, посвященные творческому наследию классика. Они будут проводиться с 15 октября и до конца месяца на различных площадках.

Расписание мероприятий опубликовано на сайтах учреждений. На некоторые события требуется предварительная регистрация.

Так, в Доме Гоголя пройдут два мероприятия. 15 октября с 12:00 до 18:00 зрителям покажут экранизации одной из частей романа «Герой нашего времени» — «Княжна Мэри» — и драмы «Маскарад», а также фильм «Белинский». 17 октября в 19:00 пройдет лекция о местах в столице, связанных с Лермонтовым.

Фото - © Пресс-служба Департамента культуры г. Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента культуры г. Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента культуры г. Москвы

15 октября в 13:30 в библиотеке № 148 имени Ф. И. Тютчева состоится литературная игра. Ее участникам предложат проверить свои знания о творчестве и жизни писателя.

16 октября в 18:00 в молодежном культурно-досуговом центре «Планета молодых» гостям предложат послушать романсы на стихотворения Лермонтова. Также на мероприятии расскажут интересные факты из его биографии.

17 октября в 15:00 в библиотеке № 16 пройдет лекция о различных мотивах в произведениях писателя. Сотрудник Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля расскажет о том, где работы Лермонтова нашли отклик.

17 октября в 17:00 в библиотеке № 253 состоится встреча, на которой участники обсудят увлечение писателя рисованием. Гости обсудят его картины и темы, которым он отдавал предпочтение.

18 октября в библиотеке № 218 проведут интерактивное занятие по мотивам стихотворения «Парус». Гости выяснят значение образа моря в произведениях поэта, а затем сделают аппликации с изображением кораблей. Также в 16:00 в библиотеке № 72 гостей познакомят с историей создания драмы «Маскарад», разными редакциями произведения и его сценической судьбой.