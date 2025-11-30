В Москве открылся ГУМ-каток

В воскресенье в столице состоялось торжественное открытие ГУМ-катка. Он будет работать с 1 декабря по 1 марта, сообщает РИА Новости .

Это открытие стало 20-м, юбилейным. На церемонии перед зрителями выступили на льду чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, призер чемпионата мира в танцах на льду Повилас Ванагас и двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы, бронзовый призер чемпионата мира Маргарита Дробязко.

Также гости смогли увидеть фрагмент шоу «Золушка» от олимпийской чемпионки в танцах на льду, продюсера Татьяны Навки.

В этом году каток украсили в стиле дымковской игрушки — это яркий глиняный сувенир родом из Вятки. Подобные изделия отличаются белым фоном, расписанным цветами, кругами и геометрическими узорами.

