В Москве открылись 4 новые площадки исторического фестиваля «Времена и эпохи»

В текущем году в столице открылись четыре новые площадки традиционного исторического фестиваля «Времена и эпохи», который продлится до 16 июня. Они расположены в «Москинопарке» в ТиНАО, на ВДНХ, в парках «Печатники» и «Покровское-Стрешнево», сообщает пресс-служба цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На новых фестивальных площадках все желающие могут увидеть реконструкции сцен сражений и быта, а также поучаствовать в ремесленных мастер-классах.

«Одна из крупнейших новых площадок разместилась в „Москинопарке“. Там задействовано сразу 2 локации, предназначенные для съемок фильмов и сериалов. Например, в декорациях Москвы 1940-х реконструкторы воспроизведут период обороны столицы», — сказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Гостей площадки, посвященной обороне Москвы, ждет около 15 видов мастер-классов, выставка военной формы и подлинных предметов 1940-х годов. Также здесь расположена боевая техника, в том числе танки и артиллерийские установки.

Сражение между войсками СССР и нацистской Германии воссоздадут около 100 экспертов-реконструкторов. Еще гости увидят работу полкового штаба, госпиталя и полевой почты.

В мир Дикого Запада во времена золотой лихорадки участников мероприятий погрузит вторая локация в «Москинопарке», где в импровизированном городке разместились индейские типи, домик шерифа, салун, фотоателье.

Свыше 80 реконструкторов будут объезжать мустангов, покажут добычу драгоценного металла, познакомят с изобретениями прошлого и американскими промыслами.

На Главной аллее ВДНХ люди пройдут маршем с флагами, повторяя Всесоюзный парад физкультурников СССР. В рамках мероприятия будут исполнены спортивные трюки, танцы и исторические сценки. Все желающие смогут наблюдать за шествиями, которые начнутся 12, 13 и 16 июня с 17:00 до 21:00, 14 июня с 14:00 до 18:00 и 15 июня с 13:00 до 17:00.

Посетителей парка «Печатники» познакомят с бытом и культурой разных народов в период Средневековья. Речь идет о русичах, византийцах и викингах. Жители и гости столицы смогут попрактиковаться в каллиграфии и вязании сетей, побывать в войлочной и доспешной мастерских, узнать, как чеканили монеты и создавали обувь, а еще поучаствовать в подвижных и настольных играх.

В столичном парке «Покровское-Стрешнево» гости фестиваля отправятся на пикник в стиле конца XIX века. Всем желающим предложат устроить чаепитие под старинные романсы в живом исполнении и неспешно прогуляться по набережной, ведя светские беседы, сыграть в бадминтон и городки.