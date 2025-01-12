В Москве обновили 63 объекта культуры в 2024 году

В столице в прошлом году обновили 63 объекта культуры, в том числе школы искусств, театры и библиотеки. Также закончена реализация проекта «Искусство — детям», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале .

С 2018 года обновили 170 зданий школ искусств, закупили более 13,1 тыс. музыкальных инструментов и около 9 тыс. единиц технологического оборудования. До 2030 года в планах обновить еще 19 зданий.

Капитально отремонтированы пять библиотек. Специалисты заменили инженерные системы, остекление, навели порядок в помещениях и установили новое и современное оборудование.

Закончился капитальный ремонт в КЦ «Москвич» на Волгоградском проспекте. Теперь здесь обновленный фасад, новые инженерные системы, зрительный зал, системы безопасности. Сделали также ремонт кровли и помещений, благоустроили территорию. Работы завершаются и в Мастерской «12» режиссера Никиты Михалкова.

В этом году приступили к разработке архитектурной концепции для реставрации старой сцены театра «Уголок Дедушки Дурова». Также начнется ремонт «Прогресс сцены Армена Джигарханяна» Театра сатиры, Театра марионеток и Московского театрально-концертного центра Павла Слободкина.