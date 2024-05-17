В Московском Губернском театре 26 мая покажут спектакль «Ленинградский щелкунчик»

В Московском Губернском драматическом театре 26 мая состоится благотворительный показ детского военно-патриотического спектакля «Ленинградский щелкунчик», об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

При содействии министерства социального развития Московской области показ организован для детей из госучреждений социального обслуживания, семей участников СВО, а также многодетных семей.

Проект «Ленинградский щелкунчик» основан на одноименной блокадной сказке Дениса Нефедова и посвящен 80-летию полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков. Он направлен на сохранение семейных и духовных ценностей, исторических знаний о Великой Отечественной войне, подвиге народа, а также на формирование патриотизма.

За рамками настоящего проекта в будущем находится новая театральная постановка (основанная также на блокадной сказке) молодого режиссера Натальи Франковой, предназначенная для показа непосредственно на школьных сценах Москвы. Роли в новой постановке будут исполнять школьники, участники театральных кружков и студий.

В рамках социокультурного и историко-патриотического проекта «Ленинградский щелкунчик» осуществляется целый комплекс мероприятий, реализуемых в девяти субъектах Российской Федерации — создано восемь интерактивных передвижных выставок, демонстрируемых в том числе и в Московской области, короткометражный художественный фильм, тематический квест для детей и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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