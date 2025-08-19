В Монине отметили главный праздник лета

Насыщенная яркая программа ждала гостей праздника в Монине: здесь отметили День городского поселения. Мероприятие прошло в рамках празднования 100-летия городского округа Щелково, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Организаторы праздника предусмотрели яркую интерактивную программу для всей семьи. Дети могли прокатиться на аттракционах и принять участие в красочном шествии с героями мультфильмов. Для всех желающих были организованы увлекательные мастер-классы на любой вкус, а на открытой площадке состоялся показ волшебного спектакля «Кошкин дом», который был тепло принят публикой. Кроме того, в преддверии нового творческого сезона открылась запись в клубные формирования Дома офицеров.

В рамках вечерней программы для гостей праздника был организован концерт при участии коллективов Дома офицеров и приглашенных артистов.

Также в минувшие выходные прошел День поселка Литвиново: здесь гостей ожидало яркое представление в лучших традициях русских народных сказок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.