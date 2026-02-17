В Мелихове проведут джазовую программу ко Дню защитника Отечества

сегодня в 16:32

В музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов 22 февраля состоится музыкальная программа «Ритмы мужества. Джазовая палитра» ко Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие пройдет 22 февраля в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в городском округе Чехов. В программе прозвучат мелодии из известных кинофильмов, ретро-композиции и джазовые произведения.

Перед гостями выступят джазовый альт-саксофонист, лауреат международных и всероссийских конкурсов Юрий Псянчин и пианист, выпускник Академии джаза, аранжировщик и исполнитель авторской, джазовой и этнической музыки Эдмонд Мурадян.

Начало концерта запланировано на 16:00. Возрастное ограничение — 6+. Билеты и подробная информация о мероприятиях музея доступны на официальном сайте. Для справок работает телефон +7 (905) 781-29-10. Адрес проведения: Московская область, городской округ Чехов, село Мелихово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.