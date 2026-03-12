В Мелихове 20 и 21 марта пройдет детская экскурсия по Левитану

Детская экскурсия «Левитан для детей. Путешествие в пейзаж» пройдет 20 и 21 марта в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» в Подмосковье. Программа подготовлена к выставке «Левитан и Чехов: поэтика пейзажа» и рассчитана на детей от 6 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В выставочном пространстве музея дети вместе с родителями познакомятся с творчеством Исаака Левитана. На примере этюдов художника ребят научат «видеть», «читать» и «слышать» картины: выделять основные мотивы, различать цвет и тон, понимать приемы передачи света и воздуха. Участникам также расскажут о понятии тональной живописи и о том, как создается настроение и «погода» пейзажа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.