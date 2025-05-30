6 июня в 12:00 в Лыткаринском историко-краеведческом музее пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню памяти светлейшего князя Александра Ивановича Чернышева — героя Отечественной войны 1812 года, первого русского разведчика, выдающегося военного и государственного деятеля. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

День памяти А. И. Чернышева стал важной традицией в жизни города Лыткарино — днем, когда горожане собираются, чтобы отдать дань уважения великой личности, чья судьба тесно связана с историей нашего города.

Ранее помощник ррезидента РФ Владимир Мединский посетил усадьбу «Лыткарино», чтобы больше узнать о судьбе Александра Чернышева для его авторской лекции, которая впервые была представлена в Санкт-Петербурге.

В этом году будет начато строительство нового сквера, который станет логическим продолжением музейного сквера и еще одним символом памяти о великом князе. Благоустройство будет выполнено в рамках Государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

«После завершения работ по благоустройству новый сквер будет представлять собой единую благоустроенную территорию совместно с существующим сквером Чернышевых», — сказал начальник отдела архитектуры, градостроительства и инвестиционной политики Алексей Артемов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.