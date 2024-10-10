В Лыткарине пройдет всероссийский вокальный конкурс 14 декабря

Всероссийский конкурс по вокальному и хоровому искусству «Золотая Звезда» состоится в городе Лыткарино на базе местного Дома культуры «Центр молодежи», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вокалисты со всей страны смогу проявить свое мастерство по следующим направлениям:

академическое пение;

народное пение (исполнение песни на любом национальном языке с использованием характерного национального колорита);

эстрадное пение;

джазовое пение;

авторская песня (песня, написанная самим участником, его педагогом или специально для исполнителя).

Конкурс по вокальному и хоровому искусству «Золотая Звезда» учрежден в 2008 году. В нем могут принять участие вокальные и хоровые коллективы, солисты вокальных коллективов, самостоятельные исполнители из Москвы, Московской области, а также из других регионов России и мира.

Конкурс проводится по 6 возрастным группам — от 5 лет и старше, максимальных возрастных ограничений нет. Вокалисты будут разделены на 4 категории: соло, дуэт, ансамбль, хор. Конкурс проводится в 1 день — 14 декабря в Доме культуры «Центр Молодежи».

Заявки на участие в очном и дистанционном формате принимаются до 7 декабря. Ознакомиться с положением конкурса и формой подачи заявки можно на официальном сайте ДК.

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