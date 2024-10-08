В Лыткарине проходит выставка «Воспоминание о лете» до конца октября

«Картины Татьяны несут в себе всю красоту и яркость летних дней, запечатленные на холсте. Каждая работа — настоящее творение искусства, переносящее нас в мир радости и света. Радостная и одновременно лирическая живопись художницы погружает зрителя в теплые воспоминания о летних днях, путешествиях, отдыхе. Каждый найдет в картинах родные мотивы, знакомые с детства. Они живые, очень разные по настроению, а некоторые из них дают реальное чувство возможности шагнуть „за раму“. Однако никакая фотография не сможет передать этого волшебства — картины нужно смотреть только вживую!» — отметили в ДК «Центр молодежи».

Выставка работает до 31 октября, посетить можно бесплатно в будни с 10:00 до 21:00. Возрастное ограничение: 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.