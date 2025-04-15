В Лыткарине продолжается капремонт Дворца культуры «Мир»

В Лыткарине продолжается капитальный ремонт Дворца культуры «Мир». После реконструкции здание превратится в современный многофункциональный центр, где жители смогут заниматься творчеством, отдыхать и посещать культурные мероприятия. Также уникальной особенностью станет сохранение исторической составляющей здания: фасада, люстр и фресок. В настоящее время во Дворце культуры «Мир» ведутся работы по обустройству кровли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уже закончены демонтажные работы внутри здания, сейчас возводим и штукатурим стены, проводим шумоизоляции полов, стяжки. Подготавливается проектная документация по установке фасадных лесов для работ по ремонту фасада», — сказал директор по строительству ООО «ХЭНДБАУЭР» Александр Кузнецов.

Количество рабочих на строительной площадке варьируется от 60 до 90 человек, по мере производства работ планируем увеличить это количество до 300-350 человек.

Помимо ремонтных работ в Дворец культуры закупят новую мебель, современное звуковое и световое оборудование. Все работы проводятся в рамках национального проекта «Культура».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.