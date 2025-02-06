В Лыткарине открылась выставка, приуроченная к 80-летию Победы

В Лыткарине открылась выставка, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости города смогут узнать не только о довоенной жизни поселка, но и о том, какой вклад он внес в общую победу над врагом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Стенды иллюстрируют большой и важный период — это индустриализация страны, строительство Завода зеркальных отражателей, история поселков ИТР, Усадки, Транстрой, вхождение в административное подчинение Лыткарино поселков Волкуша и Петровское», — отметили организаторы выставки.

Также в витринах представлены предметы была советских солдат, детали военной формы, осколки снарядов и другие вещи, переданные жителями в музейный фонд.

Адрес: ул. Коммунистическая, стр. 10. Посетить выставку можно бесплатно со вторника по пятницу с 10:00 до 17:30 и в субботу с 10:00 до 15:30. Справки по телефону: 8 (495) 552-49-80. Возрастные ограничение: 6+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.