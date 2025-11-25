В Луховицах разыграли путевки в финал Первой подмосковной лиги КВН

23 ноября в Луховицах прошел полуфинал Первой подмосковной лиги КВН. Событие состоялось в Доме культуры Старт и собрало 8 участников из Москвы и городов Подмосковья, сообщили в пресс-службе округа.

За Луховицы выступала команда «Лазурные драконы». Конкуренцию представителям принимающей стороны составили коллективы «Тушите свет» (Гжельский государственный университет), «С чистого листа» (Егорьевск), «Диско без риска» (Смоленский государственный университет), «Погорелый театр» (Централизованная клубная система Лотошинского муниципального округа) и малая сборная «Нам снова 15» (Ногинск). Вместе с ними за победу боролись команды из Москвы — «Когда ты два» (Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы) и «Не считая собаки» (Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова).

«Игра была разбита на дуэли, где команды соревновались за место в финале в формате „команда против команды“, — рассказал лидер движения КВН в Луховицах Дмитрий Силаев.

В итоге в финал прошли команды «Лазурные драконы», «Не считая собаки», «С чистого листа» и «Когда ты два». Еще жюри решило дополнительно допустить до заключительного юмористического противостояния команду «Диско без риска».

Финал Первой подмосковной лиги КВН намечен на 20 декабря.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.