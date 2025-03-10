В Лосино-Петровском прошла акция, приуроченная к международному женскому дню

В Лосино-Петровском состоялась яркая и запоминающаяся акция под названием «Женщины и есть мир!», приуроченная к международному женскому дню. Мероприятие прошло на центральной городской площади и стало настоящим праздником для жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторами выступили Местное отделение партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский, молодежный центр «Движение», активисты «Молодой Гвардии Единой России» и администрация города.

Участники акции выстроились в живую цифру восемь, символизирующую женский день 8 Марта, под звуки праздничной музыки. Они дарили прохожим женщинам букеты цветов, улыбки и теплые пожелания, создавая атмосферу радости и весеннего настроения. Акция не только подчеркнула важность роли женщин в обществе, но и объединила жителей города в праздничном порыве.

«Женщины — это основа нашей жизни, их доброта, мудрость и забота делают мир лучше. Сегодня мы хотим выразить нашу благодарность всем женщинам за их неоценимый вклад в развитие общества и семьи», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин.

Акция «Женщины и есть мир!» стала ярким примером того, как совместные усилия общественных организаций и местных властей могут создавать настоящие праздники для горожан. Жители Лосино-Петровского выразили благодарность организаторам за подаренные эмоции и внимание к важному дню.

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