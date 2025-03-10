В Лосино-Петровском прошел «Весенний бал»

В МБУ Биокомбинатовской ЦКС сп. «Корпуса» г. о. Лосино-Петровский прошел «Весенний бал», который стал традицией для участников клуба «Ностальжи» и участников проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе бала были представлены классические и современные танцы, а также мастер-классы.

В этом году программу украсили красота и мудрость каждой участницы коллектива. Они продемонстрировали не только свои танцевальные навыки, но и таланты в пении, стихах и рукоделию.

Прекрасные дамы рассказывали о себе, отвечали на вопросы, демонстрировали творческие способности. Также было представлено модное дефиле. Каждая участница на личном примере доказала, что красивой, женственной и молодой можно быть в любом возрасте.

«Мы невероятно вдохновлены, и нам хочется жить и танцевать, как в молодости. Огромное спасибо за поздравления и прекрасное мероприятие! Эти ощущения радости будут длиться еще долго, они придают нам сил и бодрости духа», — сказала участница клуба Валентина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.