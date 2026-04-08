сегодня в 18:16

В Лобне прошла встреча юных поэтов с писателями Подмосковья

Творческая встреча «Мир глазами детей и взрослых» состоялась 7 апреля в школе №8 Лобни. Юные поэты представили свои произведения руководству Московской областной организации Союза писателей России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В актовом зале школы №8 прошла четвертая творческая встреча «Мир глазами детей и взрослых». Ее участниками стали школьники и молодежь Лобни, а также представители Московской областной организации Союза писателей России.

Среди гостей были председатель правления МОО СПР Сергей Антипов, первый заместитель руководителя организации Сергей Берсенев, член правления и руководитель пресс-центра Ирина Овчаренко, член правления и руководитель молодежного движения «Алые паруса» Светлана Белова и другие представители писательского сообщества.

Ребята декламировали собственные стихотворения. Для некоторых авторов выступление перед широкой аудиторией стало дебютом, поэтому они заметно волновались. Опытные наставники поддержали начинающих поэтов и отметили важность развития литературного творчества среди школьников.

«Благодарим нашего дорогого учителя, решительного, но уважительного наставника, ответственного редактора и вдохновителя этого замечательного мероприятия. Именно под его крылом встретилась многоликая современная поэзия», — подчеркнули участники школьного поэтического клуба «Литературный код».

Они выразили особую признательность своему педагогу Галине Леонтьевой за организацию встречи и поддержку молодых авторов.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.