В Лобне прошла Всероссийская акция «Библионочь»

сегодня в 15:14

Центральная библиотека городского округа Лобня приняла участие во всероссийской акции «Библионочь». В этом году она прошла под девизом «Читаем всей семьей», передает пресс-служба администрации городского округа.

Развлекательная программа началась с мастер-класса по изготовлению книжной закаладки в технике скрапбукинг. Свои работы участники создавали из наклеек, марок и штампов. Любители рукоделия сделали браслет из бусин малахита на мемори-проволоке.

Кроме того, для участников «Библионочи» исполнил стихи и песни собственного сочинения член союза литераторов России известный композитор и поэт Андрей Базовский.

Также во Всероссийской акции принял участие клуб настольных игр «Zen Games».

Завершился вечер интеллектуально-детективной игрой «Мафия», прошедшей под руководством клуба «Морфей».

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