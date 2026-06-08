В Лобне прошел отбор фестиваля «Область танцевальных культур»

Отборочный этап II фестиваля «Область танцевальных культур» прошел 7 июня в Центральном парке культуры и отдыха Лобни. Танцоры выступили в трех номинациях, а лучшие из них представят округ в финале 6 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центральный парк культуры и отдыха Лобни 7 июня стал площадкой для отборочного этапа II фестиваля «Область танцевальных культур». Участники соревновались в номинациях «Хип-хоп», «Хаус» и «Паппинг». Победители этапа выйдут в финал и представят свои номера на гала-концерте, который состоится 6 сентября.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.