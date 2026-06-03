В Лобне прошел областной фестиваль исторического танца

Областной фестиваль исторического бального танца состоялся 2 июня в Доме культуры «Луговая» в Лобне. В мероприятии приняли участие представители проекта «Активное долголетие» из разных городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль прошел в третий раз и собрал участников из Рузы, Дубны, Чехова, Клина, Лобни, Истры, Химок, Мытищ, Красногорска, Дмитрова и Долгопрудного. На сцене ДК «Луговая» прозвучала музыка прошлых эпох, а танцоры представили номера в традициях исторических балов.

От имени главы города Анны Кротовой гостей приветствовал первый заместитель главы Владимир Зиновьев. Он поблагодарил руководителя и коллектив комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» за организацию фестиваля.

«Главное сокровище этого вечера — атмосфера. Мы не были просто зрителями, мы все вместе погрузились в эпоху старинных балов, ощутили связь времен и радовались тому, как искусство танца объединяет людей, даря им молодость души независимо от возраста», — отметил Владимир Зиновьев.

Фестиваль является ежегодным мероприятием для участников губернаторского проекта «Активное долголетие». Его цель — популяризация танцевальной культуры и приобщение людей старшего возраста к историческому наследию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.