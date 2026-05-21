В Лобне открыли профессиональный блок фестиваля «Русская классика»

Профессиональный блок международного театрального фестиваля «Русская классика» открылся 20 мая в Лобне. В церемонии приняли участие глава городского округа Анна Кротова и депутат государственной думы Ирина Роднина. В этом году фестиваль проходит в 30-й раз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анна Кротова пожелала участникам и гостям ярких впечатлений и подчеркнула значимость живого общения в рамках фестиваля.

«Я уверена, что самое важное в нашем фестивале — это не оценки и итоги, а живые встречи, новые знакомства и яркие эмоции. Именно они остаются в памяти на долгие годы», — отметила Анна Кротова.

В профессиональном блоке свои постановки представят ведущие театры из России, Ирана, Вьетнама, Сербии, Казахстана и Киргизии. Особым событием станет творческая встреча с кинорежиссером Кареном Шахназаровым. Кульминацией программы заявлен показ спектакля «Женитьба» Театра Российской Армии.

В состав жюри вошли председатель Элеонора Маркова, театральный критик Анна Кузнецова, режиссер Алексей Никольский и театровед Елена Глебова. В день открытия зрители увидели спектакль «Василий Теркин». Расписание дальнейших показов опубликовано в афише фестиваля.

