В Лобне хор «Сударушка» отметил 30-летие концертом

Юбилейный концерт хора русской песни «Сударушка» прошел 2 апреля во Дворце культуры «Чайка» в Лобне. Коллектив отметил 30-летие со дня основания, глава округа Анна Кротова вручила музыкантам почетную грамоту, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В программе вечера прозвучали песни разных лет, которые стали визитной карточкой коллектива, а также новые номера, подготовленные специально к юбилею. Зрители услышали русские народные произведения и авторские композиции.

Глава городского округа Анна Кротова поздравила участников хора и поблагодарила их за вклад в развитие культуры.

«Спасибо вам за вашу энергию, за сохранение нашего культурного наследия и за свет, который вы дарите», — отметила Анна Владимировна.

Хор русской песни «Сударушка» создан в 1996 году на базе Дворца культуры «Чайка». В 2002 году коллективу присвоили звание «Народный». В репертуаре более 100 произведений — русские народные песни, частушки, композиции советских и современных авторов. Артисты регулярно участвуют в городских мероприятиях, выездных концертах и благотворительных акциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.