В Лобне 21 июня пройдет акустический вечер памяти Виктора Цоя

21 июня в 18:00 на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха городского округа Лобня состоится музыкальный вечер, посвященный дню рождения легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие соберет местных исполнителей, которые сыграют песни культовой группы «Кино» в акустическом формате. Среди участников — коллективы «Петрович» и «Music is my samadhi», Константин Дубинин, студия «ProVoice» и другие артисты творческого сообщества города.

Организаторы приглашают всех поклонников творчества Цоя провести теплый летний вечер в атмосфере живой музыки под открытым небом. Вход на мероприятие свободный.

Виктор Цой — лидер группы «Кино», чьи песни стали символом целой эпохи. Его творчество продолжает находить отклик у новых поколений слушателей.

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