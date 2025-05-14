В Люберцах стартовал детский фестиваль искусств

В Люберцах стартовал III детский фестиваль искусств. Творческий конкурс проводится среди воспитанников детских музыкальных, художественных школ, а также школ искусств, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Мы хотим с помощью этого конкурса воспитать любовь к искусству, еще раз напомнить, что творчество — это язык души, доступный каждому. Показать красоту разных жанров — от классики до современных веяний культуры. И, конечно же, поддержать одаренных детей, дать им возможность заявить о себе на большой сцене», — рассказал председатель комитета по культуре администрации городского округа Люберцы Илья Рожников.

Он также подчеркнул, что в этом году особый акцент будет сделан на теме 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

«Через музыку, танец и живопись участники фестиваля расскажут о героях войны. О тех, кто пожертвовал жизнью ради Великой Победы», — отметила заслуженная артистка Московской области, директор ДМШ № 2 Люберец Татьяна Матвеева.

В конкурсе принимают участие свыше тысячи человек по следующим номинациям: духовые, струнные, народные инструменты; современные и народные танцы; хоровая, оркестровая, ансамблевая музыка; изобразительное искусство; фортепиано; академический вокал и эстрадное пение.

Фестиваль продлится до 20 мая и завершится гала-концертом и награждением лучших исполнителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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