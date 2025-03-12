В Люберцах состоится фестиваль-конкурс русского народного танца «Карусель Московии»

14 и 15 марта в Люберцах пройдет XVI Московский областной фестиваль-конкурс русского народного танца «Карусель Московии». Это один из старейших конкурсов народного танца в регионе. Он проводится с 1995 года раз в два года по инициативе тогдашнего главы администрации Люберецкого района Юрия Аркадьевича Козлова и уже успел стать неотъемлемой частью региональной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия Московской области». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Каждый фестиваль собирает порядка 30 коллективов, а это более 500 участников, из 20 муниципальных образований Московской области и других городов России. Участники, большинство из которых являются обладателями званий «Народный коллектив» и «Образцовый коллектив», представляют более 100 танцевальных номеров.

На протяжении многих лет фестиваль играет важную роль в развитии русского национального хореографического искусства в Подмосковье, способствует повышению исполнительского мастерства коллективов и созданию новых оригинальных постановок.

Оценивать участников будет жюри в составе заслуженного деятеля искусств РФ, председателя содружества балетмейстеров «Танцевальное наследие Руси», художественного руководителя и режиссера-балетмейстера театра-студии танца «Жар-Птица», балетмейстера-постановщика Любови Соловьевой; лауреата премии в области культуры и искусства МО РФ, хореографа-постановщика, главного балетмейстера концертного ансамбля ФГБУ «Центральный Дом Российской Армии имени М. В. Фрунзе» Министерства обороны РФ Владимира Снедкова. Председатель жюри — народная артистка России, балетмейстер, режиссер, профессор Московского государственного института культуры Лидия Устинова.

14 марта фестивальные мероприятия пройдут на сцене Люберецкого дворца культуры.

15 марта во Дворце спорта «Триумф» состоится гала-концерт и награждение победителей. Также участников и зрителей фестиваля ждут интерактивная программа, выставка художественных работ керамических изделий ручной работы, мастер-класс от баяниста-виртуоза Романа Мишина и балалаечника Валерия Калинина, выставка народных костюмов.

Вход на мероприятия фестиваля свободный. 0+

Фестиваль проходит при поддержке администрации городского округа Люберцы, Люберецкой детской хореографической школы, Московского государственного института культуры и музыкального общества Московской области.

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