В Люберцах прошел спецпоказ фильма «Колокол надежды»

Специальный показ фильма «Колокол надежды» состоялся 16 марта в кинотеатре «Октябрь» в Люберцах. Драму вместе со школьниками и студентами посмотрели актер Юрий Кузнецов-Таежный и гендиректор кинокомпании КПС Михаил Пальянов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Драма «Колокол надежды» вышла в прокат 12 марта. Картина рассказывает о брате и сестре, которые оказались в детском доме. Фильм уже получил награду «Лучший фильм для детей и юношества» на XIX Международном благотворительном кинофестивале «Лучезарный ангел», проходящем при духовном попечительстве Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Лента посвящена теме памяти и уважения к прошлому, вере в лучшее в сложные времена, силе дружбы и солидарности. Авторы подчеркивают значимость связи поколений, которая помогает человеку найти опору и смысл.

«Из уроков истории, из учебников не всегда получается доносить до ребят ту необходимую информацию, которая нужна. Поэтому через кинематограф, через социальные сети мы пытаемся воспитывать в них то необходимое, чтобы они знали и чтили историю нашей Родины, знали героев. И как нельзя лучше с этим справляются такие фильмы, как „Колокол надежды“», — отметил заместитель начальника управления молодежной политики и развития добровольчества администрации Александр Шугуров.

После показа состоялась творческая встреча молодежи со съемочной группой. Участники смогли задать вопросы и поделиться впечатлениями о фильме.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.