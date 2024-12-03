В Люберцах прошел концерт для людей с ограниченными возможностями

Концерт для людей с ограниченными возможностями здоровья прошел в Люберецком Дворце культуры. Он был приурочен к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В Люберцах проживают почти двадцать тысяч людей с инвалидностью — и каждый из них уникален и важен для нашего большого развивающегося округа. Это настоящие герои, которые каждый день преодолевают трудности и вдохновляют нас своим мужеством и силой духа», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он добавил, что в муниципалитете работает общество инвалидов, которое возглавляет Галина Курлукова.

«Благодарю Галину Ивановну и всю команду единомышленников за труд и неравнодушие! Мы всегда рядом и готовы помогать по всем возникающим вопросам», — сказал глава.

Перед гостями вечера выступили творческие коллективы городского округа Люберцы.

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