В Люберцах откроется выставка «Наш Гагарин»

30 апреля в музейно-выставочном комплексе Люберец заработает выставка «Наш Гагарин», посвященная подвигу и наследию первого человека, покорившего космос. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены фотографии и документы Гагарина из Музея космонавтики (г. Москва), его личные вещи из Музея Люберецкого техникума Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина и фондов музейно-выставочного комплекса Люберец. Также на выставке будут представлены фотографии первого космонавта, сделанные в 1950-1960-х годах: тренировки летчика, первые минуты перед полетом, момент всемирного триумфа после возвращения на Землю, визиты в разные страны, а также семейные кадры. Особое место занимает электрокардиодиаграмма Гагарина, записанная 11 апреля 1961 года в 19 часов 35 минут — накануне запуска.

Большой раздел выставки посвящен связи Юрия Гагарина с Люберцами. На выставке представлена парта, за которой сидел Гагарин в Люберецком ремесленном училище № 10, обучаясь на литейщика, а также часть учебной формы будущего космонавта — фуражка, в которой он ходил в училище. После 1961 года, будучи всемирно известным героем, Гагарин дважды приезжал в Люберцы — его визиты запечатлены в фотохронике, представленной на выставке.

Выставка «Наш Гагарин» дополнена интерактивными элементами, VR-программами и лекциями.

Расписание мероприятий и график работы выставки на сайте музейно-выставочного комплекса.

Открытие выставки «Наш Гагарин» 30 апреля в 16:00, сбор гостей с 15:30. На открытии пройдет обзорная экскурсия по экспозиции. Вход на открытие свободный по предварительной регистрации: или социальной карте Подмосковья.

Выставка продлится до 15 июня.

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