В Люберцах начали восстановление усадьбы Телешова

В поселке Малаховка городского округа Люберцы 14 марта прошел первый субботник, с которого стартовали восстановительные работы в усадьбе писателя Николая Телешова. Инициаторами выступили студенты и сотрудники Московской государственной академии физической культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона. Первый субботник состоялся на территории объекта культурного наследия регионального значения «Дача писателя Николая Дмитриевича Телешова». К студентам и сотрудникам МГАФК присоединились жители поселка Малаховка.

«На территории объекта культурного наследия регионального значения «Дача писателя Николая Дмитриевича Телешова» состоялся первый субботник, положивший начало восстановительным работам. Инициативу проявили студенты и сотрудники МГАФК, к которым присоединились неравнодушные жители поселка. Выражаем искреннюю благодарность всем, кто принял участие в субботнике и поддержал идею по сохранению культурного наследия», — отметили в территориальном управлении «Малаховка – Красково».

Николай Телешов и его супруга Елена Андреевна приобрели участок в августе 1902 года. На территории уже находилось несколько десятков дач. Имение располагалось у запруды на реке Македонка, из-за чего местность получила название «Озеро».

В разные годы в усадьбе бывали участники литературного кружка «Среда», в том числе Леонид Андреев и Александр Куприн. Для Ивана Бунина здесь была выделена отдельная комната. По инициативе семьи Телешовых в Малаховке открылась первая в России деревенская гимназия. Сейчас на этом месте работает школа № 48.