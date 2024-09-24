В Люберцах 3 октября откроется выставка «Школа. Учитель. Искусство»

Экспозиция представит лучшие работы преподавателей кафедры рисунка художественно-графического факультета Института изящных искусств МГПУ.

Кафедра рисунка начала работу в 1953 году. Более 70 лет преподаватели кафедры не только готовят и выпускают молодых специалистов, но и сами занимаются изобразительным искусством. Выставка «Школа. Учитель. Искусство» — это возможность увидеть работы педагогов-художников и поближе познакомиться с их творчеством.

Кафедра рисунка продолжает классические, академические, реалистические традиции изобразительного искусства. Работы художников-педагогов выполнены в различных жанрах: пейзаж и портрет, натюрморт и станковая композиция, книжная графика и анималистический рисунок.

На выставке в музейно-выставочном комплексе Люберец будет представлено более 100 работ.

Вход на открытие экспозиции «Школа. Учитель. Искусство» свободный. Гостей ждет обзорная экскурсия по выставке.

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