В Люберцах 18 июля откроется выставка творческих работ из Гжели

Выставка лучших дипломных работ выпускников и преподавателей Гжельского государственного университета «Искусство видеть красоту» откроется 18 июля в Люберецкой картинной галерее в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Лето в Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Свои работы представят выпускники и педагоги Института изобразительного искусства и дизайна Гжельского государственного университета (ГГУ), а также колледжа ГГУ.

Выставка — юбилейная: в этом году она приурочена к празднованию 125-летия университета. В экспозиции — живопись, графика, керамика (майолика, керамика, шамот), декоративно-прикладное искусство, проекты по графическому и пространственному дизайну.

Всего будет представлено более 150 работ. Увидеть их жители и гости городского округа смогут с 18 июля по 5 сентября на втором этаже галереи.

Вход свободный. Торжественное открытие пройдет 18 июля в 14:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.