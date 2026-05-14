В Люберцах 16 мая пройдет акция «Ночь в музее»

Акция «Ночь в музее» пройдет 16 мая в Музейно-выставочном комплексе Люберец. Для посетителей подготовили экскурсии, спектакли, встречи и кинопоказ, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Гостям представят расширенную экскурсионную программу по постоянной экспозиции «Люберецкий Эрмитаж», а также по выставкам «Красные звезды», «Цвет – мой свет», «Шедевры Гюстава Доре» и «За пределами стены». В рамках последней запланирован тематический кинопоказ.

Для детей и родителей состоятся два показа иммерсивной сказки «Иван да Марья, или Сказ про Ваньку да Маньку». Зрители смогут не только наблюдать за героями, но и стать участниками действия, помогая персонажам преодолевать трудности.

В интерьерах выставки «Красные звезды» пройдет творческая встреча с композитором Артемием Артемьевым. Он расскажет о собственном творчестве и наследии своего отца — народного артиста России, героя труда РФ Эдуарда Артемьева. Также запланирована поэтическая лекция «Неизвестный Маяковский».

Посещение всех мероприятий бесплатное, однако требуется предварительная регистрация. Возрастное ограничение — 6+. Подробности опубликованы на сайте музейно-выставочного комплекса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.