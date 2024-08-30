В Люберцах 12 сентября откроется выставка «Отражение»

сегодня в 14:30

Ее организаторами выступила областная общественная организация «Союз художников Подмосковья» (Люберецкое отделение СХП) совместно с картинной галереей Люберец.

Основная тема работ экспозиции — внутренний мир человека-создателя, творца, его мысли, чувства, эмоции, восприятие жизни, родного края, исторических событий. Чтобы отразить это, художники обратились к разным формам искусства: живописи, графике, скульптуре.

Отдельный раздел экспозиции посвящен декоративно-прикладному искусству.

Среди художников, которые представят свои работы на выставке «Отражение», — многократные участники творческих проектов в России и за рубежом: заслуженный художник России Александр Дудин, Наталья Тришина, Ольга Стрелецкая, Вадим Сударев, Матвей Лошаков.

Многие произведения только «вышли» из мастерских художников — авторы создали их в 2023–2024 годах. Некоторые работы экспонируются в Люберецкой картинной галерее впервые.

Всего выставка «Отражение» представит более 100 работ членов Московской областной общественной организации «Союз художников Подмосковья» и кандидатов на вступление в «Союз художников Подмосковья».

Откроется экспозиция 12 сентября в 15:00. Вход на мероприятие свободный. Адрес: г. Люберцы, ул. Звуковая, 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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