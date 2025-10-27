В Ленинском округе состоялось поэтическое чтение Сергея Лобанова 25 октября в Историко-культурном центре города Видное состоялось поэтическое чтение «Стихи живут». В мероприятии участвовал кавалер ордена Мужества, гвардии старший лейтенант и член союза писателей России — поэт Сергей Лобанов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ленинского городского округа.

«Сегодня я поделился своей фронтовой историей. Она не для всех и не каждому была мила. Правда-такая вещь, которая вызывает жжение в глазах и ком в горле. Слово-очень сильное оружие», — сказал кавалер ордена Мужества, гвардии старший лейтенант, член союза писателей России — поэт Сергей Лобанов.

Перед началом выступления Сергея Лобанова на сцене выступили дети со стихотворениями на патриотическую тему. В рамках своего творческого выступления Сергей Лобанов осветил аспекты фронтовой жизни и поделился историей своего творческого пути. В программу были включены наиболее известные произведения автора такие, как «Мы не герои» и «Россия».

«Сегодня гость будет гвардии старший лейтенант Сергей Лобанов. Я глубоко убеждена что русская поэзия должна звучать непрестанно, как молитва над Россией. Поэзия и вера- это эффективный метод консолидации общества, соединенного словом», — отметила методист историко-культурного выставочного центра Наталья Замарина.

Поэтическое чтение в Ленинском округе проводятся на протяжение девяти лет, вход на мероприятие свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.