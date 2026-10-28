В Ленинском округе проведут «Ночь искусств» в музее «Горки Ленинские»

Музей-заповедник «Горки Ленинские» 4 ноября примет ежегодную Всероссийскую акцию «Ночь искусств». Программа для жителей и гостей Ленинского округа продлится с 11:00 до 20:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программу «Ночи искусств» посвятят Году культурного наследия народов России. Главным событием вечера станет премьера двух интерактивных программ в усадьбе Горки.

На программе «Краски родной страны» гости узнают, как художники разных народов искали единый национальный язык, и создадут пейзажи России на деревянных спилах. Программа «Фактурный код» познакомит участников с неорусским стилем.

«Искусство объединяет там, где порой не хватает слов. «Ночь искусств» в нашем музее-заповеднике — это время, когда каждый может прикоснуться к прекрасному и почувствовать себя частью большого культурного единства», — отметил директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

В детском центре «Лампа» состоится мастер-класс «В ритме русского узора». Участники распишут магниты в традициях одного из десяти популярных художественных промыслов России. Музей крестьянского быта представит программу «Кладезь премудрости» с языковыми соревнованиями и изучением фразеологизмов. На выставке «Новый человек» проведут кураторские экскурсии.

В киноконцертном зале научно-культурного центра «Музей В.И. Ленина» покажут исторический художественный фильм Всеволода Пудовкина «Минин и Пожарский» 1939 года.

Вход бесплатный, по предварительной регистрации на официальном сайте музея-заповедника. Возрастная маркировка — 0+.

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