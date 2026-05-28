В Ленинском округе прошли мероприятия ко Дню подмосковных парков

В Ленинском городском округе 23 мая состоялся День подмосковных парков, который объединил 1500 жителей и гостей округа. Праздничные мероприятия развернулись сразу на трех площадках — в Центральном парке Видное, лесопарке «Высота» и Расторгуевском парке, сообщает пресс-служба муниципального образования.

«День подмосковных парков — это замечательная возможность объединить жителей округа разных возрастов. Мы постарались сделать программу максимально разнообразной, чтобы каждый — от самых маленьких до жителей старшего поколения — нашел для себя занятие по душе. Особенно приятно, что новинки этого года — шоу дрессированных собак и интерактивная раскраска парка — вызвали большой интерес у гостей», — отметила директор досугового центра «Юность» Жанна Карасева.

В Центральном парке работала ярмарка «Видные мастера» с изделиями ручной работы, фотовыставка «От прошлого к будущему» об истории парковых территорий округа, зона «Ход конем» для любителей шахмат, а также интерактивные площадки, одна из которых — «Краски парка», где на огромном изображении участники могли закрасить часть рисунка и оставить свои пожелания городу.

В лесопарке «Высота» прошли научное шоу «В мире идей» с экспериментами, а также впервые организованное шоу дрессированных собак «Верные друзья». Концертная программа включала в себя выступление кавер-группы «НАУМЕ».

В Расторгуевском парке для гостей работали творческие мастер-классы, зона настольных игр, спортивные активности на свежем воздухе и мини-концерт местных музыкальных коллективов.

Разнообразие активностей позволило каждому найти занятие по душе: семьи с детьми участвовали в мастер‑классах и играх, молодежь танцевала под любимые песни, а ценители размеренного отдыха наслаждались природными локациями и фото-экспозицией.

Не менее яркая программа развернется в парках округа и на территории жилых комплексов ко Дню защиты детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.