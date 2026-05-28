Шойгу сообщил о наращивании Францией количества боеголовок

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу сообщил, что Франция наращивает число боеголовок и при этом не публикует их количество.

«Париж взял четкий курс на наращивание числа боеголовок, даже распорядился больше не публиковать данные об их количестве. Более того, Франция ведет дело не только к совместным ядерным учениям, но и размещению своего ядерного оружия в других странах. Все это категорически неприемлемо и требует четкой и внятной реакции стран глобального Юга и Востока, последовательной поддержки введения всеобщего запрета на ядерные испытания», — заявил Шойгу.

Ранее Шойгу сообщал, что ядерное оружие может появиться на территории Австралии из-за ее участия в военном партнерстве AUKUS (Австралия, Великобритания и США).

