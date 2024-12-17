В Ленинском округе посмотреть «Щелкунчика» можно в декабре и январе

В преддверии новогодних праздников самой популярной и востребованной постановкой традиционно становится «Щелкунчик и мышиный король». В Ленинском округе посмотреть представления по мотивам сказки Гофмана под музыку Чайковского можно в детской школе искусств в Видном и в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Попасть на этот спектакль в декабре стараются очень многие. Но если в именитых театрах билеты труднодоступны, то в учреждениях культуры Ленинского городского округа увидеть «Щелкунчика» может любой желающий», — подчеркнули в пресс-службе.

В школе искусств в микрорайоне «Солнечный» города Видное спектакль «Щелкунчик» представят воспитанники местного театра-студии детского балета «Арабеск». В нем задействованы все 70 участников коллектива.

«Этот спектакль в постановке руководителя студии Ирины Церингер идет на нашей сцене уже 11-й год подряд. В этом году посмотреть «Щелкунчика» можно будет в субботу, 21 декабря, в 16:00 и в пятницу, 27 декабря, в 19:00. Вход свободный для всех желающих», — приводятся в сообщении слова директора школы искусств Ленинского округа Ларисы Похвалиевой.

Кроме того, «Щелкунчика» покажут в музее-заповеднике «Горки Ленинские» 8 января в 16:00. Мероприятие пройдет в формате праздничного концерта для детей и взрослых.

«Самая новогодняя сказка прозвучит в исполнении чтеца в обрамлении гениальной музыки Петра Ильича Чайковского. Зрители услышат флейту, скрипку, арфу и рояль, а также увидят сцены, разыгрываемые артистами, перенесутся в волшебную страну, где познакомятся с испанскими, арабскими, китайскими и русскими танцами», — рассказали в пресс-службе «Горок Ленинских».

Возрастное ограничение обоих спектаклей: 6+.

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