В Ленинском округе открылась выставка о советской авиации

Выставка «Героическая эпопея», посвященная достижениям советской авиации 1920–1930-х годов, открылась 25 марта в Белом зале научно-культурного центра музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском округе Подмосковья. Экспозиция рассказывает о развитии отечественного самолетостроения и судьбах авиаторов, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект знакомит посетителей с личными историями летчиков и конструкторов, которые прошли путь от авиамодельных кружков и первых прыжков с парашютом до пилотирования и создания современных для своего времени самолетов. В экспозиции представлены редкие материалы об истории самолетостроения, новых инженерных решениях, первых советских авиаперелетах и рекордах, прославивших страну.

Гости музея увидят личные вещи одного из первых российских авиаторов, летчика-испытателя Михаила Громова. Также выставлены авиационные приборы, модели самолетов конструкции Николая Поликарпова и элементы экипировки пилотов, в том числе зимний летный полукомбинезон TROUSERS Героя Советского Союза Алексея Благовещенского.

Отдельный раздел посвящен современному агитационному фарфору, созданному фондом развития науки и промышленности. Изделия отражают ключевые события истории отечественной авиации и освоения Арктики. Коллекцию разработали при участии историков науки и техники, музейных специалистов, художников и технологов фарфорового производства. Выставка будет работать до 1 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.