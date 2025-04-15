В Ленинском округе открылась фотовыставка «Долина Пахры»

В подмосковном Ленинском городском округе состоялось открытие выставки «Долина Пахры» в сквере «Юность», где уникальная природная территория представлена в фотографиях профессионального энтомолога Федора Пудовикова, посвятившего свою жизнь изучению редких видов флоры и фауны. На выставке можно увидеть фотографии некоторых видов, занесенных в Красную книгу, и ознакомиться с их интересными фактами, сообщает пресс-служба главы муниципалитета. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я не профессиональный фотограф, но по роду деятельности я всегда все фотографирую, особенно краснокнижные виды. Таким образом, у меня накопилось достаточно материала для выставки. Впервые в окрестности поселка Володарского я приехал в конце 90-х годов и с тех пор провожу там регулярные исследования. На выставке представлены снимки охраняемых видов, сделанные в разные годы», — сказала автор выставки Федор Пудовиков.

Уникальность долины Пахры в районе поселка Володарского подтверждается тем, что здесь обитает 69 видов растений, животных и насекомых, занесенных в Красную книгу Московской области и приложение к ней. Особую ценность представляет ятрышник шлемовидный, занесенный в Красную книгу России, который находится на грани исчезновения в Подмосковье, но все еще встречается в долине Пахры.

«Выставка и фотографии просто замечательные. Мы живем там, любуемся этой красотой, восхищаемся и делаем все возможное, чтобы ее сохранить. Именно поэтому мы здесь», — сказала жительница деревни Большое Саврасово Вера Адамова.

Также, на открытии выставки Федор Пудовиков провел увлекательную экскурсию по своим фотографиям, рассказал о краснокнижных видах и привел убедительные аргументы в пользу присвоения долине статуса особо охраняемой территории. Выставка будет работать для посещения до 5 мая 2025 года и посетить ее смогут все желающие, без возрастных ограничений.

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