В Ленинском округе ко Дню защиты детей состоится свыше 15 крупных мероприятий

В Ленинском городском округе с 29 мая по 1 июня состоятся праздничные мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей и началу летнего сезона. Для юных жителей и гостей муниципалитета подготовлено более 15 игровых и концертных программ, творческих мастер-классов, конкурсов рисунков, а также общеобластное мероприятие «Город профессий». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Организация интересного и безопасного досуга для юных жителей, особенно в период летних каникул, — одна из важнейших задач. День защиты детей традиционно станет ярким стартом лета, наполненным улыбками, творчеством и приятными сюрпризами для ребят всех возрастов», — отметил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.

29 мая праздничная программа «Краски лета» стартует в поселке совхоза имени Ленина, а 30 мая концертно-игровая программа «Праздник солнца — праздник детства!» состоится в рабочем поселке Боброво, после чего 31 мая аналогичное мероприятие пройдет в поселке Битца. Основные события развернутся 1 июня. Общеобластное мероприятие «Город профессий» с развлекательными активностями пройдет на площадках Центрального и Расторгуевского парков, а также в лесопарке «Высота». В Центральном парке города Видное в этот день состоятся сразу три мероприятия: программа «Летние приключения», конкурс рисунков на асфальте и концерт «Навстречу лету!». В поселке Развилка на Центральной площади пройдут игровая программа «Планета детства!» и концерт «Солнечный круг». В микрорайоне Солнечный города Видное запланированы художественный мастер-класс «Рисунок на асфальте» и праздничный концерт «Радуга единства».

Игровые программы под общим названием «Все краски лета» пройдут в Мисайлово (ЖК «Пригород Лесное», 12:00), в Молоково (на летней эстраде, 15:00) и в поселке Володарского (на улице Зеленой, 17:00). В жилом комплексе «Булатниково» также состоится игровая программа «Праздник солнца — праздник детства!».

В пресс-службе добавили, что мероприятия бесплатны и открыты для всех желающих. Продолжительность каждой программы — от 45 минут до 4 часов. Кроме того, локальные мероприятия для детей и подростков пройдут в библиотеках городского округа.

