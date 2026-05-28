Глава Банка Японии заявил о нефтяном ценовом шоке

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда сообщил, что экономика страны столкнулась с нефтяным ценовым шоком на фоне роста цен на энергоносители, пишет «Царьград» .

Кадзуо Уэда назвал стремительное подорожание нефти серьезным вызовом для экономики. По его словам, «экономика переживает нефтяной ценовой шок». Он уточнил, что влияние на инфляцию будет зависеть от динамики заработных плат и курса иены. Регулятор следит за внешними факторами, усиливающими ценовое давление внутри страны.

Агентство Киодо отмечает, что продолжительный рост цен на нефть повышает риск дальнейшего ускорения инфляции. Ранее Япония долгое время боролась с дефляцией, однако теперь, как и другие импортеры энергоресурсов, ощущает последствия подорожания топлива, в том числе из-за событий на Ближнем Востоке.

Во вторник правительство одобрило выделение 513,5 млрд иен (около 3,23 млрд долларов) на субсидирование счетов за электричество и газ. Меры направлены на поддержку населения и бизнеса в условиях роста стоимости энергоресурсов.

