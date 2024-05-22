В Ленинском округе 28 мая откроют выставку, посвященную образу медведя

В Ленинском округе на базе видновского историко-культурного центра 28 мая состоится открытие выставки «Мишкины истории», где будет представлено свыше 200 авторских работ от различных мастеров, посвященных образу медведя, как символа России. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Ленинского округа.

«Выставка посвящена образу медведя, как символа России, героя любимых, русских сказок. Здесь будет представлено свыше 200 работ талантливых мастеров из Ленинского округа и соседних городов. Работы будут представлены во всех возможных техниках: авторская игрушка, керамика, дерево, вязание, изобразительное искусство, лепка и многое другое. На выставке также представят работы, выполненные по старинным выкройкам времен царской России. Посетители смогут услышать историю взаимоотношения человечества с образом медведя и погрузиться в неповторимую атмосферу. Приглашаем посетить выставку и узнать, почему же образ медведя с одной стороны вызывает восхищение, уважение, патриотизм, а с другой — бесконечно умиляет и возвращает нас в детство», — сказала организатор выставки, основатель арт-студии авторских кукол «Абажур» Ольга Новак.

Это уже пятая тематическая выставка, организованная Ольгой Новак на базе видновского историко-культурного центра. На счету жительницы Ленинского округа свыше 300 различных авторских изделий: куклы, броши, мишки и многое другое.

Уникальные работы Ольги были представлены на многих выставках Москвы и Подмосковья. Своим мастерством она делится и в клубе «Активное долголетие» Ленинского округа.

Выставка «Мишкины истории» откроется 28 мая в 15:00 и продлится до 1 июля. Вход свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.