В Лазутинском парке Одинцова 24 мая пройдет экскурсионный поход

Учебно-познавательный, научно-популярный эколого-краеведческий маршрут пролегает на расстоянии 7 км по уникальным ландшафтам и объектам культурного наследия. Группа будет передвигаться по маршруту и останавливаться на экскурсионных точках и интересных объектах. Продолжительность похода — около 4 часов.

Еще одна цель — провести мониторинг состояния уникальных памятников: наличие охранных табличек, отсутствие свежих повреждений, необходимость очистки от бытового мусора или валежника.

Регистрация по ссылке.

Дети участвуют строго в сопровождении родителей или взрослых ответственных лиц.

Участники осмотрят индустриальные памятники в русле р. Самынки, старинные техногенные объекты (средневековый рукотворный пруд с обваловкой, межевая траншея), посетят родник, неизвестный большинству посетителей парка, зайдут на озеро Лесное (которое на самом деле тоже пруд) и исследуют селища и уникальные славянские курганные некрополи XI–Xlll вв., узнают о племенах и культурах, древних находках археологов, увидят землянки XVlll-XlX вв.

Мероприятие условно бесплатное — по его окончании можно оставить Краеведческому обществу донат на развитие, размер которого зависит от глубины ваших впечатлений от похода.

Вопросы и подробности: odinkray@yandex.ru или https://vk.com/odinkray

Начало: 24 мая в 11:00 у входной арки в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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