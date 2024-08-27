В Красногорске стартовал проект «Город для человека»
В Подмосковье начал работу информационный проект
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
В Красногорске стартовал второй этап проекта «Город для человека», сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Основная цель проекта — создание информационного портала об историческом прошлым города и района.
На остановках размещены плакаты с изображением всех знаковых достопримечательностей округа, например, Знаменской церкви, Ивановских прудов, Дворца культуры «Подмосковье», дома Правительства «Московской области».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.