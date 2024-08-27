В Красногорске стартовал проект «Город для человека»

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В Красногорске стартовал второй этап проекта «Город для человека», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Основная цель проекта — создание информационного портала об историческом прошлым города и района.

На остановках размещены плакаты с изображением всех знаковых достопримечательностей округа, например, Знаменской церкви, Ивановских прудов, Дворца культуры «Подмосковье», дома Правительства «Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.