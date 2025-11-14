В Красногорске прошел заключительный гала-концерт детского музыкального марафона

Культура

Фото - © Обладатель гран-при IV Международного детского музыкального конкурса «МиР – Музыка и Развитие» - Марк Федоров

В Красногорском Доме культуры «Подмосковье» провели завершающий гала-концерт IV международного детского музыкального конкурса «МиР — Музыка и Развитие». Детский музыкальный конкурс проводится ежегодно с 2021 года по инициативе руководителя оркестра Grand Melody Orchestra Яковлева Александра Валерьевича. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

Музыкальный марафон собрал и объединил более 5 тыс. юных музыкантов из 250 городов России, Республики Беларусь, Китая и других стран. В конкурсе принимали участие ансамбли, хоры, оркестры и сольные исполнители. В состав жюри конкурса вошли профессора РАМ им. Гнесиных, ведущие педагоги и заведующие отделениями лучших музыкальных школ Москвы и Подмосковья. Они оценивали конкурсантов по 16 номинациям.

Обладателем гран-при стал Марк Федоров из города Дмитров. Марк учится в 6 классе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дмитровская детская школа искусств», по предпрофессиональной программе «Духовые и ударные инструменты» (специализация — ксилофон). У него отличные музыкальные данные, тонкий музыкальный слух, хорошие технические навыки, яркое образное мышление, выразительная вокальная интонация.

Победителями IV Международного детского музыкального конкурса  «МиР — Музыка и Развитие» стали 55 представителей Московской области:

Лауреаты 1 степени

  • Ануфриенкова Анна Ильинична, г. Химки
  • Прокопенко Мирон Игоревич, г. Красногорск
  • Гаврилова Анна Андреевна, г. Солнечногорск
  • Порфенов Давид Николаевич, г. Люберцы
  • Еленевская Екатерина Викторовна, г. Красногорск
  • Майоров Андрей Сергеевич, м. о. Луховицы

Лауреаты 2 степени

  • Федорова София Евгеньевна, г. Дмитров
  • Мухина Алиса Александровна, г. Долгопрудный
  • Кочарян Леона Мушеговна, г. Красногорск
  • Тананян Мила Миграновна, м. о. Истра, пос. Агрогородок
  • Фаттахутдинов Альберт Артурович, г. Балашиха
  • Сивицкая Злата Алексеевна, г. Дзержинский
  • Мелентьев Алексей Алексеевич, г. о. Одинцово п. Лесной городок
  • Стамбулян Давид Акопович, г. Дзержинский
  • Пеклер Кирилл Яковлевич, г. Химки
  • Щербакова Арина Антоновна, Одинцовский р-н, дп Лесной городок
  • Оселедкина Вероника Евгеньевна, г. Ногинск
  • Соболев Родион Евгеньевич, г. Коломна
  • Кудря Анастасия Викторовна, г. о. Щелково
  • Быковский Степан Андреевич, г. Реутов
  • Нефедова Милена Александровна, г. Зарайск
  • Сенчагова Юлия Максимовна, г. Красногорск
  • Борзенков Николай Дмитриевич, Ленинский г. о., г. Видное
  • Цымбал Илья Михайлович, Ленинский г. о., г. Видное
  • Мелентьева Александра, Одинцовский г. о., п. Лесной городок
  • Сметухин Андрей Дмитриевич, г. о. Воскресенск
  • Максименко Максим Игоревич, г. Орехово-Зуево
  • Рахимова София Руслановна, г. о. Химки
  • Карпенко Василиса Владимировна, г. Балашиха
  • Залесина Арина Андреевна, г. Воскресенск
  • Лендов Федор Иванович, г. о. Королев
  • Шейко Дарья Ильинична, г. Щелково
  • Страхова Анастасия Максимовна, г. Видное
  • Лещинская Анна Ильинична, г. Подольск

Лауреаты 3 степени

  • Гайдаржи Эвелина Федоровна, г. Подольск
  • Маскаева Диана Рустамовна, Одинцовский г. о., р. п. Большие Вяземы
  • Кудрявцева Алевтина Сергеевна, г. о. Красногорск, рп Нахабино
  • Леонова Ольга Евгеньевна, г. о. Щелково
  • Шевелина Виктория Владимировна, Богородский г.о, г. Ногинск
  • Трунин Денис Никитич, г. Наро-Фоминск
  • Александров Сергей Максимович, г. Химки
  • Антоненков Михаил Алексеевич, г. Ногинск
  • Кокк Наталия, г. Истра
  • Мишакова Камилла Павловна, г. Красногорск
  • Александрова Алиса Александровна г. Балашиха,

Дипломанты

  • Щеглова Варвара, г. Жуковский
  • Кривошеенко Анна Владиславовна, Одинцовский г. о., д. п. Лесной городок
  • Семяшкина Анна Максимовна, Одинцовский г. о., д. п. Лесной городок
  • Борщевская Милана Александровна, Одинцовский г. о., р. п. Большие Вяземы
  • Кириллова Злата Андреевна, Одинцовский г. о., р.п Большие Вяземы
  • Силина Анна Модестовна, г. Долгопрудный
  • Кукало Варвара Ильинична, г. Красногорск
  • Абрамова Глафира Александровна, г. Волоколамск
  • Метелева Анна Вячеславовна, г. о. Балашиха
  • Бондарь Марина Александровна, Павлово-Посадский г. о.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.