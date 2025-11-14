В Красногорске прошел заключительный гала-концерт детского музыкального марафона
Фото - © Обладатель гран-при IV Международного детского музыкального конкурса «МиР – Музыка и Развитие» - Марк Федоров
В Красногорском Доме культуры «Подмосковье» провели завершающий гала-концерт IV международного детского музыкального конкурса «МиР — Музыка и Развитие». Детский музыкальный конкурс проводится ежегодно с 2021 года по инициативе руководителя оркестра Grand Melody Orchestra Яковлева Александра Валерьевича. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры региона.
Музыкальный марафон собрал и объединил более 5 тыс. юных музыкантов из 250 городов России, Республики Беларусь, Китая и других стран. В конкурсе принимали участие ансамбли, хоры, оркестры и сольные исполнители. В состав жюри конкурса вошли профессора РАМ им. Гнесиных, ведущие педагоги и заведующие отделениями лучших музыкальных школ Москвы и Подмосковья. Они оценивали конкурсантов по 16 номинациям.
Обладателем гран-при стал Марк Федоров из города Дмитров. Марк учится в 6 классе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дмитровская детская школа искусств», по предпрофессиональной программе «Духовые и ударные инструменты» (специализация — ксилофон). У него отличные музыкальные данные, тонкий музыкальный слух, хорошие технические навыки, яркое образное мышление, выразительная вокальная интонация.
Победителями IV Международного детского музыкального конкурса «МиР — Музыка и Развитие» стали 55 представителей Московской области:
Лауреаты 1 степени
- Ануфриенкова Анна Ильинична, г. Химки
- Прокопенко Мирон Игоревич, г. Красногорск
- Гаврилова Анна Андреевна, г. Солнечногорск
- Порфенов Давид Николаевич, г. Люберцы
- Еленевская Екатерина Викторовна, г. Красногорск
- Майоров Андрей Сергеевич, м. о. Луховицы
Лауреаты 2 степени
- Федорова София Евгеньевна, г. Дмитров
- Мухина Алиса Александровна, г. Долгопрудный
- Кочарян Леона Мушеговна, г. Красногорск
- Тананян Мила Миграновна, м. о. Истра, пос. Агрогородок
- Фаттахутдинов Альберт Артурович, г. Балашиха
- Сивицкая Злата Алексеевна, г. Дзержинский
- Мелентьев Алексей Алексеевич, г. о. Одинцово п. Лесной городок
- Стамбулян Давид Акопович, г. Дзержинский
- Пеклер Кирилл Яковлевич, г. Химки
- Щербакова Арина Антоновна, Одинцовский р-н, дп Лесной городок
- Оселедкина Вероника Евгеньевна, г. Ногинск
- Соболев Родион Евгеньевич, г. Коломна
- Кудря Анастасия Викторовна, г. о. Щелково
- Быковский Степан Андреевич, г. Реутов
- Нефедова Милена Александровна, г. Зарайск
- Сенчагова Юлия Максимовна, г. Красногорск
- Борзенков Николай Дмитриевич, Ленинский г. о., г. Видное
- Цымбал Илья Михайлович, Ленинский г. о., г. Видное
- Мелентьева Александра, Одинцовский г. о., п. Лесной городок
- Сметухин Андрей Дмитриевич, г. о. Воскресенск
- Максименко Максим Игоревич, г. Орехово-Зуево
- Рахимова София Руслановна, г. о. Химки
- Карпенко Василиса Владимировна, г. Балашиха
- Залесина Арина Андреевна, г. Воскресенск
- Лендов Федор Иванович, г. о. Королев
- Шейко Дарья Ильинична, г. Щелково
- Страхова Анастасия Максимовна, г. Видное
- Лещинская Анна Ильинична, г. Подольск
Лауреаты 3 степени
- Гайдаржи Эвелина Федоровна, г. Подольск
- Маскаева Диана Рустамовна, Одинцовский г. о., р. п. Большие Вяземы
- Кудрявцева Алевтина Сергеевна, г. о. Красногорск, рп Нахабино
- Леонова Ольга Евгеньевна, г. о. Щелково
- Шевелина Виктория Владимировна, Богородский г.о, г. Ногинск
- Трунин Денис Никитич, г. Наро-Фоминск
- Александров Сергей Максимович, г. Химки
- Антоненков Михаил Алексеевич, г. Ногинск
- Кокк Наталия, г. Истра
- Мишакова Камилла Павловна, г. Красногорск
- Александрова Алиса Александровна г. Балашиха,
Дипломанты
- Щеглова Варвара, г. Жуковский
- Кривошеенко Анна Владиславовна, Одинцовский г. о., д. п. Лесной городок
- Семяшкина Анна Максимовна, Одинцовский г. о., д. п. Лесной городок
- Борщевская Милана Александровна, Одинцовский г. о., р. п. Большие Вяземы
- Кириллова Злата Андреевна, Одинцовский г. о., р.п Большие Вяземы
- Силина Анна Модестовна, г. Долгопрудный
- Кукало Варвара Ильинична, г. Красногорск
- Абрамова Глафира Александровна, г. Волоколамск
- Метелева Анна Вячеславовна, г. о. Балашиха
- Бондарь Марина Александровна, Павлово-Посадский г. о.
Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.
«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.