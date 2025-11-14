В Красногорске прошел заключительный гала-концерт детского музыкального марафона

В Красногорском Доме культуры «Подмосковье» провели завершающий гала-концерт IV международного детского музыкального конкурса «МиР — Музыка и Развитие». Детский музыкальный конкурс проводится ежегодно с 2021 года по инициативе руководителя оркестра Grand Melody Orchestra Яковлева Александра Валерьевича. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры региона.

Музыкальный марафон собрал и объединил более 5 тыс. юных музыкантов из 250 городов России, Республики Беларусь, Китая и других стран. В конкурсе принимали участие ансамбли, хоры, оркестры и сольные исполнители. В состав жюри конкурса вошли профессора РАМ им. Гнесиных, ведущие педагоги и заведующие отделениями лучших музыкальных школ Москвы и Подмосковья. Они оценивали конкурсантов по 16 номинациям.

Обладателем гран-при стал Марк Федоров из города Дмитров. Марк учится в 6 классе Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дмитровская детская школа искусств», по предпрофессиональной программе «Духовые и ударные инструменты» (специализация — ксилофон). У него отличные музыкальные данные, тонкий музыкальный слух, хорошие технические навыки, яркое образное мышление, выразительная вокальная интонация.

Победителями IV Международного детского музыкального конкурса «МиР — Музыка и Развитие» стали 55 представителей Московской области:

Лауреаты 1 степени

Ануфриенкова Анна Ильинична, г. Химки

Прокопенко Мирон Игоревич, г. Красногорск

Гаврилова Анна Андреевна, г. Солнечногорск

Порфенов Давид Николаевич, г. Люберцы

Еленевская Екатерина Викторовна, г. Красногорск

Майоров Андрей Сергеевич, м. о. Луховицы

Лауреаты 2 степени

Федорова София Евгеньевна, г. Дмитров

Мухина Алиса Александровна, г. Долгопрудный

Кочарян Леона Мушеговна, г. Красногорск

Тананян Мила Миграновна, м. о. Истра, пос. Агрогородок

Фаттахутдинов Альберт Артурович, г. Балашиха

Сивицкая Злата Алексеевна, г. Дзержинский

Мелентьев Алексей Алексеевич, г. о. Одинцово п. Лесной городок

Стамбулян Давид Акопович, г. Дзержинский

Пеклер Кирилл Яковлевич, г. Химки

Щербакова Арина Антоновна, Одинцовский р-н, дп Лесной городок

Оселедкина Вероника Евгеньевна, г. Ногинск

Соболев Родион Евгеньевич, г. Коломна

Кудря Анастасия Викторовна, г. о. Щелково

Быковский Степан Андреевич, г. Реутов

Нефедова Милена Александровна, г. Зарайск

Сенчагова Юлия Максимовна, г. Красногорск

Борзенков Николай Дмитриевич, Ленинский г. о., г. Видное

Цымбал Илья Михайлович, Ленинский г. о., г. Видное

Мелентьева Александра, Одинцовский г. о., п. Лесной городок

Сметухин Андрей Дмитриевич, г. о. Воскресенск

Максименко Максим Игоревич, г. Орехово-Зуево

Рахимова София Руслановна, г. о. Химки

Карпенко Василиса Владимировна, г. Балашиха

Залесина Арина Андреевна, г. Воскресенск

Лендов Федор Иванович, г. о. Королев

Шейко Дарья Ильинична, г. Щелково

Страхова Анастасия Максимовна, г. Видное

Лещинская Анна Ильинична, г. Подольск

Лауреаты 3 степени

Гайдаржи Эвелина Федоровна, г. Подольск

Маскаева Диана Рустамовна, Одинцовский г. о., р. п. Большие Вяземы

Кудрявцева Алевтина Сергеевна, г. о. Красногорск, рп Нахабино

Леонова Ольга Евгеньевна, г. о. Щелково

Шевелина Виктория Владимировна, Богородский г.о, г. Ногинск

Трунин Денис Никитич, г. Наро-Фоминск

Александров Сергей Максимович, г. Химки

Антоненков Михаил Алексеевич, г. Ногинск

Кокк Наталия, г. Истра

Мишакова Камилла Павловна, г. Красногорск

Александрова Алиса Александровна г. Балашиха,

Дипломанты

Щеглова Варвара, г. Жуковский

Кривошеенко Анна Владиславовна, Одинцовский г. о., д. п. Лесной городок

Семяшкина Анна Максимовна, Одинцовский г. о., д. п. Лесной городок

Борщевская Милана Александровна, Одинцовский г. о., р. п. Большие Вяземы

Кириллова Злата Андреевна, Одинцовский г. о., р.п Большие Вяземы

Силина Анна Модестовна, г. Долгопрудный

Кукало Варвара Ильинична, г. Красногорск

Абрамова Глафира Александровна, г. Волоколамск

Метелева Анна Вячеславовна, г. о. Балашиха

Бондарь Марина Александровна, Павлово-Посадский г. о.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.