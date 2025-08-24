В Красногорске прошел первый день фестиваля «Jazzовые сезоны»

Великолепная музыка, виртуозность исполнителей, атмосфера единения и дружбы — при поддержке Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева в одиннадцатый раз и впервые — в музее-заповеднике «Архангельское» проходит уникальный международный фестиваль «Jazzовые сезоны», сообщили в пресс-службе местной администрации.

В течение двух дней, 23 и 24 августа, на сценах выступают лучшие представители джазовой, блюзовой музыки и других направлений: прославленный Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Полина Гагарина, GIPSY KINGS by Andre Reyes, Петр Налич, Большой джазовый оркестр Петра Востокова, Евгений Моргулис, Alexander Dovgopoly Project и многие другие.

«Объединяясь вокруг музыки, живописи и спорта, в этом сочетании исторического духа усадьбы и искусных аккордов зарождаются новые традиции и история фестиваля, где достойное место теперь занимает Красногорская земля», — прокомментировал Глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Напоминаем, что фестиваль проходит в два дня, в связи с чем участок автодороги от Ильинского шоссе — Архангельское до бывших Косыгинских дач будет перекрыт до 23:00 24.08.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.