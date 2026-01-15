В Красногорске прошел аншлаговый концерт «Рождественские встречи» в музыкальной школе

Традиционный концерт «Рождественские встречи» состоялся 14 января в Детской музыкальной хоровой школе «Алые паруса» в Красногорске и собрал полный зал, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В музыкальной школе «Алые паруса» в Красногорске 14 января прошел ежегодный концерт «Рождественские встречи». В мероприятии приняли участие 160 юных артистов хора и выпускники учреждения. Для гостей организовали музыкальные конкурсы и загадки.

На сцене прозвучали рождественские христианские песнопения, русские народные песни, колядки и произведения хоровой музыки. Их исполнили старший хор девочек, концертные хоры мальчиков и девочек, а также хор выпускников. Концерт сопровождался аккомпанементом: на рояле играли Анна Погодина и Владислав Фадеев, на органе — Анастасия Чарикова, на скрипке — Иван Манько, на гитаре — Юрий Назаров.

В школе выразили благодарность художественному руководителю и дирижеру концертного хора девочек, заслуженному работнику культуры РФ Елене Володиной, дирижерам Анастасии Чариковой, Ивану Манько, Леле Муковоз, Елене Пестеревой, а также концертмейстерам Анне Погодиной и Владиславу Фадееву. Мероприятие стало заметным событием в культурной жизни Красногорска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.