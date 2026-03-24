В Красногорске пройдет «КультПрофКвест» ко Дню работника культуры

Тематический «КультПрофКвест» пройдет 25 марта во Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске. В нем примут участие более 400 представителей сферы культуры со всего региона, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Мероприятие приурочено ко Дню работника культуры Российской Федерации. В состав сборных команд вошли руководители органов управления культуры муниципалитетов Московской области, директора и сотрудники культурно-досуговых учреждений региона.

Организаторы подготовили профессиональные задания, которые позволят участникам погрузиться в специфику работы домов культуры Подмосковья. Игрокам предстоит пройти восемь тематических станций — от нормативно-правовой и цифровизационной до хореографической и этнографической.

В завершение квеста состоится торжественная церемония награждения работников культуры и команд-победителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.